ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
فى واقعة غريبة قامت إحدى المدرسات بإدارة القصير التعليمية بشرح درس قراءة على شاطئ البحر، حيث اصطحبت التلاميذ إلى أحد شواطئ مدينة القصير وإلقاء الدرس عليهم.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إن المدرسة كانت تشرح درس قراءة عن "الطبيعة" على شاطئ البحر مباشرة، حتى يرتبط المنهج بالواقع، واستغلال البيئة المحيطة ليظل الدرس في أذهان التلاميذ، وتوصيل المعلومة بطريقة سهلة ومختلفة لهم.

وأشار المصدر إلى أن المعلمة حصلت على الموافقات من مدير المدرسة، ورافقهم مشرف أمني للتأكد من سلامة التلاميذ والمعلمة، خاصةً أن مدرسة الحمراوين الابتدائية تقع بالقرب من شاطئ البحر.
مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو
مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو
مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو
مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة خصم النقاط من نادي الزمالك

الصحة تصدر 75 منشورًا للتحذير من 114 دواء خلال 10 أشهر

شاهد.. بردية مصرية نادرة طولها 17 مترا تباع بسعر خيالي في فرنسا

ليلى علوي أول الحضور في عزاء غنوة سليمان بمسجد المشير

طبيب يكشف سبب مرض تامر حسني.. فيديو

الحكومة تنفي توقف نظام صرف المرتبات إلكترونيًا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تطبيق توصية اتحاد شمال إفريقيا في الدوري

رد مجلس الوزراء في زيادة أسعار البنزين بنسبة 25%.. فيديو

للمرة الأولى لرئيس دولة أجنبية .. السيسي يلقي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي

عمرو الليثي وإلهام شاهين يقدمان العزاء في غنوة سليمان

نائبة تطالب بإطلاق اسم شهيد على إحدى مدارس الشرقية

خلفان : الجزيرة اعترفت بمغادرة خاشقجي قنصلية السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

إطلالة ملكية.. يوجيني تكسر القاعدة بفستان لمصمم أمريكي.. صور

آمنة يطلق إشارة البدء في مبادرة السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.. صور

فيديو

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي يسعى لاستعادة دور مصر الإقليمي
عماد الدين حسين: سياسات ترامب مقلقة.. وعلينا أن لا نراهن عليها
أحمد موسى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ..فيديو
القس ميخائيل: آلاف الكنائس لم تقنن أوضاعها حتى الآن.. فيديو
تعرف على قيمة غرامة التأخير في سداد الضريبة العقارية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟