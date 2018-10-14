مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو

فى واقعة غريبة قامت إحدى المدرسات بإدارة القصير التعليمية بشرح درس قراءة على شاطئ البحر، حيث اصطحبت التلاميذ إلى أحد شواطئ مدينة القصير وإلقاء الدرس عليهم.



وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إن المدرسة كانت تشرح درس قراءة عن "الطبيعة" على شاطئ البحر مباشرة، حتى يرتبط المنهج بالواقع، واستغلال البيئة المحيطة ليظل الدرس في أذهان التلاميذ، وتوصيل المعلومة بطريقة سهلة ومختلفة لهم.



وأشار المصدر إلى أن المعلمة حصلت على الموافقات من مدير المدرسة، ورافقهم مشرف أمني للتأكد من سلامة التلاميذ والمعلمة، خاصةً أن مدرسة الحمراوين الابتدائية تقع بالقرب من شاطئ البحر.