افتتاح معرض القسم الحر بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان .. صور

افتتح منذ قليل الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، معرض القسم الحر بالكلية.





وشهد الافتتاح حضور عدد من ممثلي الكلية الدكتور محسن علام مدرس مساعد بقسم الجرافيك، مراد درويش أستاذ مساعد بقسم التصوير.





وقال مراد درويش الأستاذ المساعد بقسم التصوير في تصريح خاص لصدى البلد أن الكلية تقوم بعمل معرضين بالعام الدراسي ويأتي المعرض بالترم الأول من العام الدراسي الحالي وأضاف أن المعرض يحوي لوحات من جميع الأقسام بالكلية تمثلت في التصوير الجداري، التصوير الزيتي، والجرافيك.





وأشار إلى أن تلك اللوحات المشاركة بالمعرض يتم طرحها للبيع وذلك وفقًا لتقييم الفنان نفسه وايضا يشارك كل فنان بعدد لوحتين على الأقل، وأضاف أن الكلية توفر للطلاب هذا المعرض مرتين في العام فالمعرض يعد بمثابة وظيفة حقيقية لكل فنان مشارك.





وفي تصريح آخر خاص لصدى البلد قال عبدالحميد التهامي المعيد بقسم التصوير الجداري بالكلية إننا نساعد الطلاب على اكتشاف أنفسهم والمشاركة في المعارض ونقوم بتوجيه الطلاب إلى القواعد السليمة وذلك لتفادي الأخطاء ونقاط الضعف في اللوحات.



