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تعليم

التعليم تشارك فى فعاليات الأسبوع الدولي الأول للمياه

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تشارك فى فعاليات الأسبوع الدولى الأول للمياه وذلك فى الفترة من 14/10/2018 إلى 18/10/2018، ضمن عدد من الوزارات الأخرى مثل (الخارجية، والزراعة، الشباب، والاتصالات، والثقافة، والآثار، وهيئة تنشيط السياحة)، والذى تنظمه وزارة الموارد المالية والرى، برعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والذى قام سيادته بافتتاحه وتققده.

يأتي ذلك فى إطار سياسة الدولة، واهتمام القيادة السياسية بقضايا المياه وما يتعلق بها من ترشيد ومعالجة وتحلية المياه لتلبية الاحتياجات المتصاعدة لكل مورد مائى. 

وفى هذا السياق، أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها من أهم المفاهيم الكبرى التى تحرص الوزارة على توعية الطلاب بأهمية المحافظة عليها، وترشيد استخدامها، والمحافظة على نظافة مصادرها، وذلك من خلال تضمين هذه المعاني في المناهج الدراسية، وفى الأنشطة التربوية المختلفة لجميع المراحل التعليمية، بما يخدم الهدف العام، وهو التنمية المستدامة فى مجال استخدام المياه، كما يعتمد البرنامج الدراسى لمدارس المتفوقين STEM) على تناول بعض مشروعات الطلاب البحثية في مجال الكابستون (Capstone)، وهو مشروع ينفذه الطلاب في كل فصل دراسي في موضوعات علمية معينة تخدم المجتمع، وتستهدف أحد التحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع المصرى.

ومن جهته، أوضح يسرى سويرس مدير عام تنمية مادة العلوم بالوزارة ، أنه تم اختيار عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM)) للمشاركة من خلال عرض بعض مشاريعهم التي قاموا بها في مدارسهم ضمن فعاليات هذا الأسبوع الدولى للمياه في جمهورية مصر العربية مثل بعض النماذج (مشروع زراعة النباتات بدون تربة، ومشروع إدارة مياه الأمطار، ومشروع تطوير أنظمة الرى، ومشروع تحريك مياه البحر ومشروع إدارة المياه والزراعة)، وأيضًا بتقديم عرض تقديمى عن بعض مشروعاتهم المتعلقة بالمياه، بالإضافة إلى مشاركة عدد (50) طالبا من (8) أقاليم، وعدد (30) طالبا من كل مديرية تعليمية.

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