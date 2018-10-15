وزير التنمية المحلية في جولة بالوادي الجديد.. افتتاح 8 مشروعات خدمية بتكلفة 17 مليون جنيه.. وتفقد مشروع تدوير المخلفات ومزرعة مصر الخير

الوزير يتفقد:_

مشروع تدوير المخلفات الزراعية بالوادي الجديد

محطة تنقية مياه الشرب بحي المجاهدين بتكلفة 5 ملايين جنيه

مزرعة مصر الخير للإنتاج الحيواني بالوادي الجديد تضم 6 آلاف رأس

ويفتتح طريق البستان الجديد ومشروع ممشى 30 يونيو السياحى بالخارجة



أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية جولة تفقدية أمس الأحد بمحافظة الوادي الجديد، حيث استقبله اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



بدأ الوزير جولته بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بحي المجاهدين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، التي تخدم المنطقة الشرقية بالمدينة، وتغذية أطراف مدينة الخارجة، حيث بلغت تكلفتها نحو 5 ملايين جنيه.



كما قام شعراوي واللواء الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيارة تفقدية لمشروع مصنع تدوير المخلفات الزراعية، الذي انتقلت ملكيته مؤخرًا من وزارة الزراعة، إلى محافظة الوادي الجديد بعد 15 عاما من توقفه، وتم طرحه بالمزاد لأحد المستثمرين، لتشغيله والاستفادة من خدماته، ويعد أول مصنع يقوم بتصنيع السماد العضوي (الكومبوست) وفرم جريد النخيل والتخلص من من المخلفات الزراعية، كما أنه يوفر فرص عمل لأكثر من 50 شابا.



كما تفقد اللواء محمود شعراوي، مزرعة مؤسسة مصر الخير بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، التي تضم 6 آلاف رأس بقرى وتوفر فرص عمل لـ250 شابا وفتاة، وأشاد شعراوي بالجهود المبذولة داخل المزرعة، مشيرا إلى التوسع في مثل هذه المشروعات التي تنفذ مع المؤسسات الخيرية الكبرى والتي توفر فرص عمل للشباب.



وأكد أن الحكومة ستدعم جميع المشروعات التنموية على أرض المحافظة، لافتا إلى أن زيارته اليوم سيتم من خلالها وضع حزمة قرارات ستسهم في تنفيذ أكبر قدر من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.



كما افتتح وزير التنمية المحلية، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية فى مدينة الخارجة.



وشملت الافتتاحات مبنى الوحدة المحلية بقرية الثورة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ومشروع المزرعة السمكية بقرية المنيرة بتكلفة 1،800000 ومشروع المرسى السياحى بقرية بولاق، والموقف الإقليمى للمحافظات بتكلفة 4 ملايين جنيه، كما تم افتتاح مبنى تراخيص المرور بالخارجة وتطوير وإحلال السور الخاص بالمبنى بتكلفة إجمالية بلغت مليونًا و500 ألف جنيه ومشروع الممشى السياحى بالخارجة.



وتفقد الوزير محطة تنقية مياه الشرب بحى المجاهدين بتكلفة 5 ملايين جنيه وأعمال الاستراحة الممتازة بحى الأمل وحمام السباحة 2 مليون و600 ألف جنيه، ومصنع تدوير المخلفات وأعمال مدرسة الخارجة الثانوية.



كما تفقد الوزير مزرعة مؤسسة مصر الخير، وتابع عنابر التربية وخطوط الإنتاج، حيث تضم المزرعة 6 آلاف رأس بقرى وتوفر فرص عمل لحوالي 250 شابًا وفتاة.



وشدد الوزير على ضرورة التوسع فى المشروعات الانتاجية التى تنفذ مع المؤسسات الخيرية الكبرى التى توفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن المشروعات الإنتاجية تلقى كامل الدعم من الحكومة.



كما افتتح الوزير، مشروع ممشى 30 يونيو السياحى بالخارجة، وتفقد الوزير عدد من المشروعات التى تم تنفيذها بالمشى وكذلك المعارض التى تم تنظيمها فى الممشى.



كما تابع الوزير، خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، الابتكارات العلمية الهندسية للطلاب ومنهم الطالب احمد عصام من مدينة الداخلة والذى قام بتصميم فلتر مياه متكامل مستخدما ليف النخيل وماكيت لكمين متطور باستخدام الأشعة لكشف السيارات التى تحمل المواد المخدرة والمتفجرات.



واستمع اللواء محمود شعراوى إلى شرح لعدد من الابتكارات الاخرى الخاصة بالطلاب ومنها الطالب مؤمن محمد مصطفى من صغار مبتكرى الوادى الجديد بمدرسة صلاح الدين الإعدادية والذي ابتكر آلة للحرق الداخلى لتوفير وقود السيارات والطالب محمد أحمد يوسف ابتكر جهاز لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والطالب ابراهيم عصام ابراهيم والذى ابتكر البيت الذكى وأحمد خلف الذى قام بتصميم مكنسة بالخامات البيئية.



وأكد "شعراوى" أن الوزارة سوف تقوم بدراسة بعض هذه الابتكارات والأفكار لتتبنى إحداها، كما وعد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتوفير الإمكانيات اللازمة لأبناء المحافظة لتطوير كافة الابتكارات والأفكار التى قاموا بعرضها.



كما افتتح الوزير طريق البستان الجديد والذى يبلغ طوله حوالى 2، 2 كيلو متر وعرض 7 أمتار بتكلفة بلغت حوالى 5 ملايين و800 ألف جنيه كما تم افتتاح مجمع خدمات تابع لجمعية تنمية بولاق والذى يضم مشغل فتيات وحضانة وقاعة اجتماعات، وافتتح الوزير أيضا مرسى بولاق الواحاتى والذى يتضمن نافورة مياه ومسرح وقاعة للحفلات والأفراح.