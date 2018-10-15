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اقتصاد

أنابيب البترول: نقل 7.3 مليار طن منتجات عبر خطوطنا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:14 ص
صدى البلد
مايكل عياد
أكد المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، على جاهزية شبكة نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية، على مستوى مناطق أنابيب البترول والتى تصل أطوالها إلى 6 آلاف كيلو متر وتقوم بتشغيلها ٦٤ محطة تدفيع ولديها 152 مستودعا مختلفة السعة تتم إدارتها وصيانتها بكوادر وطنية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف "حافظ" أن الشركة شهدت نجاح خلال العام الماضى فى نقل حوالى ٣ر٧ مليار طن /كم من المنتجات البترولية والزيت الخام منها حوالى 3 ملايين طن سنويًا يتم تداولها ونقلها عبر منطقة التبين وتخدم المستهلكين بالمنطقة ومحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط من قطاعات صناعية ومحطات كهرباء ومعامل تكرير ومحطات تموين وخدمة السيارات وغيرها من الجهات المستهلكة.

وأشار إلى أن منطقة التبين تمتلك عددًا من خطوط الأنابيب الرئيسية تربطها بمناطق بنى سويف والمنيا وأسيوط ومسطرد وجنوب حلوان وبدر بالإضافة إلى عدد من الخطوط الفرعية تدعمها محطات تدفيع المنتجات و١٢ صهريجًا بطاقة استيعابية حوالى ١٣٠ ألف متر مكعب، ويقوم على تأمينها شبكة متميزة من خطوط المياه وأجهزة ومعدات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح حافظ أن برامج تطوير المنطقة يتمثل فى إنشاء خط ٢٤ بوصة لنقل المنتجات البترولية من السخنة إلى التبين ومنها إلى مسطرد أو الصعيد واستكمال خط التبين جنوب حلوان - بنى سويف المقرر الانتهاء منه بداية عام ٢٠١٩.

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