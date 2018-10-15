في منتدى الطفولة الخامس.. التضامن: تعاملنا مع 17 ألف حالة لأطفال بلا مأوى

عرضت وزارة التضامن الاجتماعي تجربة مصر في مجال حماية الأطفال بلا مأوى في فعاليات منتدى المجتمع المدني للطفولة الخامس والذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.





واستعرض حسني يوسف مدير البرنامج القومي، لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي جهود البرنامج والذي ينفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





وعرض يوسف استراتيجية الوزارة عبر عدة محاور منها عمل مسح شامل للظاهرة عام ٢٠١٤، وعمل تقييم لمؤسسات الرعاية وتطبيق معايير الجودة.





وتم استعراض جهود برنامج أطفال بلا مأوى من خلال المكونات الخمسة وهي الوحدات المتنقلة وفرق الشارع ومكون ادارة الحالة وتطوير المؤسسات والتقييم والرصد والشراكة مع الجمعيات الأهلية والتسويق المجتمعي والشراكات.





وأوضح حسني يوسف، أن هناك نظام فعال لإحالة الأطفال بلا مأوى حيث يتحقق فيه التواصل بين جميع الجهات المعنية بالقضية.





وأكد يوسف خلال عرضه التقديمي أن الهدف العام هو الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى في العشرة محافظات المستهدفة الأعلى كثافة على مستوى الجمهورية وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع.





وأضاف يوسف أن فرق الشارع في المحافظات المستهدفة تعاملت مع ١٧٠٠٠ حالة .





وتم عرض فيلم الشارع مش مكانك وفيلم مع بعض نقدر الذي أنتجته الوزارة للتوعية بتلك الظاهرة.





كما تم عرض مبادرات ابتكارية التي تهدف إلى جذب الأطفال من الشارع ورعاية مواهبهم بهدف تعديل سلوكهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من جديد مثل المرحلة الأولى من مبادرتي اوركسترا اطفال مصر و دورى لعيبة بلدنا.



