بلطجي يجبر ابن حبيبته ذات العامين على طعنها بالسكين.. صور

"سأجعلك تشاهدين ابنك وهو يقتلك"، كلمات رددها بلطجي حين أجبر طفل بالغ من العمر عامين على طعن أمه بسبب خلافات فيما بينهما.



وبحسب صحيفة "ميرور"، كان ديفيد جيفورد "انزعج للغاية" بعد أن وصفته شريكته السابقة آشلي واتكينز بأنه "أحمق ، لوضعه الديك الرومي في الفرن رأسا على عقب يوم عيد الشكر أثناء الاحتفال به داخل منزلها بمنطقة بورلي، بولاية أيداهو بالولايات المتحدة.



وكانت السيدة واتكينز طلبت منه مغادرة المنزل، لكنه عاد في الساعة السادسة من مساء يوم 23 نوفمبر بنظرة غل على وجهه، وشن هجومه المروع عليها.



وبعدها طاردها البلطجي البالغ من العمر 37 عاما إلى غرفة نومها، ووضعها على السرير وبدأ في ضربها بوحشية بينما كان ابنائها الاثنين آسون ودايفام نائمين.



وخلال اعتداء البلطجي على السيدة اتكينز استيقظ ابنها الصغير لسماعه الضوضاء الواقعة بغرفة نوم أمه ليقترب من الغرفة ويرى شريك أمه السابق وهو يقوم بضربها بعنف.



وفي ذلك الاثناء اقترب المعتدي من الطفل وأجبره على ضرب أمه، وحمل السكين من المطبخ وطعنها بذراعها عدة مرات من خلال مساعدته لأنه لم يملك القوة الكافية لطعنها، وعندما وصلت إلى الساعة العاشرة مساء، أي بعد أربع ساعات من بدء الاعتداء عليها، هربت الضحية من المنزل واستدعت الشرطة.



