الزراعة: الوزارة تسعى لحل المشاكل الخاصة بكارت الفلاح

قال المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات بوزارة الزراعة ، إن منظومة كارت الفلاح تهدف منذ 10 سنوات لضمان وصول الأسمدة للمزارعين.





وأوضح عبد الله خلال لقاء تلفزيوني على فضائية دي أم سي، أن فكر المنظومة قد تطورت منذ 3 سنوات، بعد وصول الأسمدة بوفرة للمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية، مضيفا أنه لم يعد هناك حاجة لكارت الفلاح الذي يحتاج سنويا إلى 450 مليون جنيه .





وأشار رئيس قطاع الهيئات، إلى أن وزارة الزراعة تسعى لحل العديد من المشاكل التي تواجهها المزارعين، من قلة العمالة بالمديريات الزراعية، ما تسبب في بطء البيانات وصعوبة وصولها للوزارة، بالإضافة إلي التفتت الحيازي وصعوبة تجميع الأراضي.



