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برلمان

إفريقية النواب تتابع قضية اختطاف رضا السيد حسانين في العاصمة النيجيرية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:18 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
أمينة الدسوقى
أعلنت لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان برئاسة النائب طارق رضوان متابعتها ببالغ الاهتمام قضية اختطاف رضا السيد حسانين في أبوجا العاصمة النيجيرية.

وأعلن رضوان فى بيان له عن قيامه بالاتصال بالسفير خالد رزق - مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للوقوف علي اخر المستجدات الخاصة بالقضية متابعا أن مصر لن تدخر اَي مجهود في شأن الإفراج عن المصري المحتجز.

وأكد رئيس اللجنة الأفريقية بالبرلمان أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من داخل أعضاء اللجنة لمتابعة آخر المستجدات.

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