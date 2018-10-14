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‬عبدالقادر شهيب: أمريكا استهدفت إضعاف مصر عبر حكم الإخوان.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي، عبد القادر شهيب، إن الحرب الموجهة ضد مصر تستهدف استمرار الأزمات والمشكلات بها.

وتابع "شهيب" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، « لا يريدون لمصر أن تكون قوية، خشية من دورها القيادي والتنويري، فحينما يريد أحد السيطرة على المنطقة، يجب أن يسيطر على مصر أولا»، مشيرا إلى المشروع الأمريكي للسيطرة على المنطقة العربية الذي بدأ بالعراق كان يستهدف مصر.

وأكد أن بعض القوى الأمريكية استهدفت إضعاف مصر والمنطقة عبر حكم الإخوان، لافتا إلى سعي إدارة أوباما لفرض عزلة دولية على مصر بعد ثورة 30 يوينو.

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