سكان برج العرب يشكون من اشتراط موافقة الطيران المدني لتوصيل مرافق المياه والكهرباء

اشتكى سكان مدينة برج العرب في الإسكندرية، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري لتلقى الشكاوى، من اشتراط الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني لتوصيل المرافق الأساسية للمنازل.





وقال أنور مظهر، أحد سكان المدينة، في رسالة لـ صدى البلد: «أهالي برج العرب بيعانوا، والمشكلة الكبيرة اللي بتواجههم اشتراط موافقة الطيران المدني وهيئة المساحة عند التقدم للحصول على مرافق المياه والكهرباء.. رغم انه تم شراء تلك الأراضي من جهاز المدينة ومعها كل الموافقات».





وأضاف أن العقبة التي تواجه سكان المدينة تتمثل في اشتراط الحصول على موافقة الطيران المدني من القاهرة قبل الشروع في توصيل مرافق المياه أو الكهرباء للمنازل مما يسبب معاناة كبيرة لسكان المدينة، مشيرا إلى أن السبب من تلك الموافقات استنزاف أموال المواطنين.





وتابع: «موافقة الطيران المدني تكلف المواطن قرابة 10 آلاف جنيه رسوم فقط.. وتأخر مدة توصيل تلك المرافق للمنازل وهو ما جعل سكان الاسكندرية يعزفون عن الإنتقال لمدينة برج العرب».



