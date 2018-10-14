محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى للسيطرة على حريق شبين الكوم

كلف اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بالتوجه لموقع حريق نشب في مخزن كاوتش بشارع مصنع غزل شبين الكوم متفرع من شارع مجمع الكليات بنطاق حي غرب شبين الكوم للوقوف على ملابسات الحريق.



وأفاد السكرتير العام بتواجد 6 سيارات دفاع مدني لموقع الحريق و8 سيارات إسعاف، كما تم الدفع بـ 7 سيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمساعدة في إطفاء الحريق ، مشيرا إلى أنه تم نقل 8 حالات للمستشفى التعليمي بشبين الكوم مصابين باختناقات، ولا توجد أية خسائر بشرية، وجار الدفع بكافة المعدات الثقيلة لرفع تلفيات الحريق.



وشدد المحافظ على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالموقع ورفع درجة الاستعداد القصوى لحين الانتهاء من إطفاء الحريق.