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مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:21 م
مستقبل وطن: وفرنا
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ
محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ اليوم "الأحد" قافلة إلى مدينة قلين لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية المخفضة بإشراف العميد همام جودة أمين الحزب بالمركز، وذلك ضمن مبادرة الحزب "أنت في عنينا" لتوفير السلع الغذائية المخفضة بالمراكز والمدن حيث تصل نسبة التخفيض إلى أكثر من 30%.

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين العام المساعد للحزب بكفر الشيخ، إن مبادرة "أنت في عنينا" حققت نجاحا منقطع النظير حيث استقبل أمناء المراكز حتى الآن 70 سيارة تم توزيعها بالكامل بمدن وقرى الرياض والحامول وفوة ومدينة قلين، مشيرًا إلى زيادة الكميات المعروضة خلال الفترة القادمة حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم، أن قافلة سلع مكونة من 5 سيارات توجهت اليوم الأحد إلى مدينة قلين وشهدت الاقبال الشديد من الأهالي على شراء السلع المخفضة أدى إلى نفاذ الكميات المعروضة خلال ساعات قليلة.

جدير بالذكر، أن مبادرة "أنت في عنينا" تُقام تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن والنائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة والدكتور على أبو شوشة، الأمين العام المساعد، ويشرف عليها الدكتور الغمري الشوادفي أمين التنظيم واللواء حسام سعدة المنسق العام للحزب مع أسواق تحيا مصر.
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور
مستقبل وطن: وفرنا 70 سيارة محملة بالسلع المخفضة بكفرالشيخ ..صور

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