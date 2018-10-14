رأس سدر تستعد لاستقبال مهرجان الطهاة العرب .. صور

تشهد مدينة رأس سدر إنطلاق مهرجان الطهاة العرب بمنتجع بالم بيتش هوست بمشاركة 10 دول عربية هي (المغرب والجزائر وسوريا والأردن والسعودية ولبنان وتونس وفلسطين وليبيا بالإضافة إلي مصر الدولة المضيفة.



ويقام المهرجان خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الحالي تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة جنوب سيناء ونقابة السياحيين بمصر.



وصرحت نيفين أبوزيد رئيس المهرجان أن إختيارنا لمدينة رأس سدر نظرا لما تمتاز به عن مدن العالم بجمالها وسحرها ويوجد بها حمامات عيون موسي التي تحتوي علي عيون مياه كبريتية طبيعية إستشفائية. ولهواة مراقبة الطيور السمان أو الغطس وأيضا تعتبر من أكبر مدن العالم بسياحة السفاري.



ومن هنا كان هدف الإتحاد الدولي للطهاة العرب على إبراز الدور السياحي والوقوف علي أهمية تنشيط السياحة المصرية وجعلها تحت عيون ضيوف المهرجان.



وتأكيدا لإيمان القائمين علي المهرجان بأن دورنا هو الوقوف علي إظهار جمال بلادنا وإرسال رسالة للعالم بأن مصر تحوي من السحر والجمال الكثير وأن السياحة المصرية لديها الإبهار من الطبيعة الخلابة والجو الرائع.



وأضافت نيفين أبوزيد بأن رسالة المهرجان قائمة علي مخاطبة الجندي المجهول الذي هو أحد الركائز الأساسية بالقطاع السياحي العربي وهو الطاهي الذي مازال يقدم الكثير وإلي الآن لم نستوفيه حقه علي الساحة الطهوية والعربية.



وأشار حسام آدم مدير عام المهرجان. بأن هذا المهرجان بنسخته الأولي للإتحاد الدولي للطهاة العرب يختلف من حيث الكم من الاهداف.



وأن الإتحاد يجمع كوكبة كبيرة من الأعضاء في جميع الوطن العربي ليكون نواة حقيقية لطهاة العرب. ليقدم العلم والدراسة والبحث ليكون منهجا لكل شباب الطهاة ولخلق أجيال جديدة قادرة علي العمل الممنهج والمنافسة والتحدي.



ومن جانبه صرح المدير التنفيذي للمهرجان الشيف الدكتورمحمد القماش أن المهرجان يشهد النسخة الأولي وسوف يتكرر كل أربع سنوات. مع الإعتبار أن مانقدمه للطهاة من تدريب وتأهيل وخلق كوادر مهنية كفيل أن يخلق طاهيا مؤهلا جيدا.

ويحضر المهرجان ضيف شرف الشيف العالمي ريشارد والشيف سامر خرفان



كما تضم لجنة التحكيم الشيف ياسر عبد المولى بفندق بالم بيتش والشيف وائل دياب مصر ومحمد يحي رئيس الوفد السوري وعدد كبير من رؤساء الوفود العربيه.



كما يحضر المهرجان لفيف من الشخصيات العامة والفنانين والإعلام. ، ويفتتح حفل المهرجان السوبر ستار المطرب مجدي سعد والفنانة سهام عمر .



وكان لفندق بالم بيتش دور كبير في تقديم الدعم الكامل من خلال ياسر عوف مدير عام الفندق الذى أكد ان دعمه للمهرجان جاء من إيمانه بأهدافه الواضحة وهى أن نجمع كل طهاة الوطن العربي لكي نستطيع ان نقدم المطبخ العربي وفنونه إلي مختلف الشعوب فى مكان واحد تحت مظله من الحب والإخاء نجتمع معا بروح العروبة.