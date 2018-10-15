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أخبار البلد

الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية لروسيا لمدة 3 أيام

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:54 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في قمة ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.

كما سيلتقي الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الروسي "دميتري ميدفيديف" و كبار المسئولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين.

كما أنه في إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين مصر وروسيا، من المقرر أن يقوم الرئيس بإلقاء كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة اجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي.

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