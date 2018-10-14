ملعب مصطفى تشاكر يستضيف مباراة السوبر الجزائري

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، أن ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة، سيستضيف لقاء كأس السوبر، الذي يجمع شباب قسنطينة حامل لقب الدوري، مع اتحاد بلعباس بطل الكأس.



أوضحت الرابطة أن المباراة ستلعب يوم 1 نوفمبر المقبل.



وكان يفترض أن تقام المواجهة، على ملعب الخامس من يوليو، في العاصمة الجزائر، لكن الحساسية التي تميز العلاقة بين مشجعي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، دفعت المسؤولين إلى نقل اللقاء لملعب البليدة.