ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ملعب مصطفى تشاكر يستضيف مباراة السوبر الجزائري

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:32 م
ملعب مصطفى تشاكر
ملعب مصطفى تشاكر
حسن العمدة
أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، أن ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة، سيستضيف لقاء كأس السوبر، الذي يجمع شباب قسنطينة حامل لقب الدوري، مع اتحاد بلعباس بطل الكأس.

أوضحت الرابطة أن المباراة ستلعب يوم 1 نوفمبر المقبل.

وكان يفترض أن تقام المواجهة، على ملعب الخامس من يوليو، في العاصمة الجزائر، لكن الحساسية التي تميز العلاقة بين مشجعي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، دفعت المسؤولين إلى نقل اللقاء لملعب البليدة.

ترشيحاتنا

فيديو نادر لـ ميلانيا ترامب تتنبأ فيه بمنصب السيدة الأولى منذ 20 سنة

شاهد.. دينا الشربيني تقبّل عمرو دياب في حفل عيد ميلاده

أقوى قرار من محمود عباس تجاه حركة حماس والانتخابات الفلسطينية

نائبة تطالب بإطلاق اسم شهيد على إحدى مدارس الشرقية

أحمد موسى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ..فيديو

عمرو الليثي وإلهام شاهين يقدمان العزاء في غنوة سليمان

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية

إصابة 5 أشخاص في حادث بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي

العائلة الملكية تنشر الصور الرسمية لزفاف الأميرة يوجيني

تصريحات نارية لوزير الإعلام السعودي

إعلان مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى دور الـ 16 لكأس زايد للأبطال

حريق شبين الكوم .. سكرتير عام المنوفية: لم يمتد إلى خارج المخزن ومحاولات للسيطرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

إطلالة ملكية.. يوجيني تكسر القاعدة بفستان لمصمم أمريكي.. صور

آمنة يطلق إشارة البدء في مبادرة السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.. صور

فيديو

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي يسعى لاستعادة دور مصر الإقليمي
عماد الدين حسين: سياسات ترامب مقلقة.. وعلينا أن لا نراهن عليها
أحمد موسى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ..فيديو
القس ميخائيل: آلاف الكنائس لم تقنن أوضاعها حتى الآن.. فيديو
تعرف على قيمة غرامة التأخير في سداد الضريبة العقارية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟