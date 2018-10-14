عبدالقادر شهيب: 6 أكتوبر معجزة بشرية.. والمقاتل المصري كان يتشوق للحرب

قال الكاتب الصحفي، عبدالقادر شهيب، إن حرب أكتوبر معجزة بشرية تجلى فيها دور المقاتل المصري والقيادة العسكرية.



وتابع شهيب خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: « المقاتل المصري على الجبهة كان يتشوق لحرب أكتوبر رغم ضعف الإمكانات، حيث اعتبر الحرب فرصة لاستعادة الكرامة».



وأضاف : «الرئيس السادات عيّن الفريق أحمد إسماعيل وزيرا للدفاع، لإيمانه بأهمية الحرب حتى في ظل عدم تكافؤ الإمكانات».

