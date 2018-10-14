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رياضة

فيرجسون يروي واقعة إلقاء حذاء في وجه بيكهام

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:29 م
مارسيلو في مباراة
مارسيلو في مباراة لريال مدريد
حسن العمدة
كشف السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد، تفاصيل رحيل ديفيد بيكهام، عن صفوف الشياطين الحمر، عام 2003، إلى ريال مدريد.

وقال فيرجسون، خلال سيرته الذاتية، التي نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية مقتطفا منها: "في موسم بيكهام الأخير معنا، كنا نعلم أن معدل أدائه ينخفض، وسمعنا شائعات عن اهتمام ريال مدريد بضمه".

وأشار فيرجسون إلى أن هذه الشائعات أثرت على تركيز بيكهام، وأنه قرر مواجهة اللاعب حول تراجع مستواه بعد هزيمة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف: "بيكهام كان على بُعد حوالي 12 قدمًا مني، وكان بيننا صف من الأحذية واقتربت منه وركلت حذاء وجاءت الضربة فوق عينه مباشرة، وبالطبع نهض وأوقفه اللاعبون، وقلت له: اجلس، لقد تركت فريقك يعاني، ويمكنك الحديث كما تريد".

وتابع: "في اليوم التالي كانت القصة في الصحافة، وفي هذه الأيام أبلغت الإدارة بضرورة رحيل بيكهام، وكانت رسالتي مقبولة لدى الإدارة التي تعرفني جيدا، فاللحظة التي يظن فيها لاعب في مانشستر يونايتد أنه أكبر من المدرب عليه أن يرحل".

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