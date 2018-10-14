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أخبار العالم

خلفان : الجزيرة اعترفت بمغادرة خاشقجي قنصلية السعودية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" ينقل فيها خبرا نشرته قناة الجزيرة .

وغرد ضاحى قائلا :"الجزيرة تقول إن الشرطة التركية تأكدت من الكاميرات أن خاشقجي غادر القنصلية السعودية في تركيا بعد عشرين دقيقة.. يعني مو أي كلام". 


​كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بمعاقبة السعودية إذا أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة، قائلا إن أمريكا هي الخاسرة من وقف مبيعات السلاح للرياض.
خلفان : الجزيرة اعترفت بمغادرة خاشقجي قنصلية السعودية

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