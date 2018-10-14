شاهدى .. أحدث صيحات موضة السجاد خلال 2019

السجاد من أهم القطع الأساسية داخل أى منزل، فهو يساعد فى الحفاظ على نظافة الأرضيات كما أنه يضفى مزيدا من الجمال والأناقة ليس على الأرضيات فحسب بل على المنزل بأكمله.



وتتغير اتجاهات الموضة في كل عام بأفكار جديدة بما يناسب تغيرات العصر وتنعكس هذه الأفكار على كل شئ مرتبط بالديكور ومن بينها السجاد حيث تظهر تصميمات غير مألوفة أو توليفة مميزة من الألوان والأحجام تلعب دورا هاما أيضا، لذا نجد فى كل عام مزيدا من الأنواع الجديدة.



عرض موقع " elledecor" آخر صيحات الموضة للسجاد بما يتواكب مع موضة الديكور لعام 2019.