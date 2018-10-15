مستقبل وطن: منتدى الحزب بشرم الشيخ سيضم أكثر من 340 نائبا

قال عصام هلال أمين التنظيم المركزى لحزب مستقبل وطن، إن منتدى الحزب والذى سيبدأ اليوم الإثنين ويستمر إلى الجمعة القادم على مدار 5 أيام في مدينة شرم الشيخ، هو أول منتدى يضم جميع نواب الحزب بالإضافة إلى العديد من الوزراء، وسيشمل المنتدى على عدد من ورش العمل والندوات وسيشارك في المنتدى ما يقرب من 340 نائبا.



وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيكون هناك ورش عمل حول، الإدارة المحلية والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، الإصلاح التشريعي، وسيشارك عدد من الوزراء وهم غادة والي وزيرة التضامن، هالة زايد وزيرة الصحة، ووزراء التعليم، وهشام توفيق وزير التخطيط، ومحمد معيط وزير المالية، وأيضا مستشار رئيس الوزراء للانتخابات والإصلاح التشريعي.



وأكد أمين التنظيم المركزى لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يشهد حالة من الاستقرار، لافتا إلى أن كل قيادات الحزب تخضع للتقييم من القيادات الأعلى داخل الجمعية العمومية للحزب.