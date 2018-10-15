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الأمير محمد بن عبد العزيز يساند بلاده عبر تويتر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:11 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
نشر الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان "جنوب السعودية"، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة تعبر عن مساندته لبلاده المملكة العربية السعودية.

وقال "عبد العزيز" في تغريدته: "سيبقى وطننا شامخا بعقيدته وبقيادته الحكيمة وبشعبه الوفي هذه هي المملكة العربية السعودية باختصار".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بمعاقبة السعودية إذا أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة، قائلا إن أمريكا هي الخاسرة من وقف مبيعات السلاح للرياض.
الأمير محمد بن عبد العزيز يساند بلاده عبر تويتر

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