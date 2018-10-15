الأمير محمد بن عبد العزيز يساند بلاده عبر تويتر

نشر الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان "جنوب السعودية"، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة تعبر عن مساندته لبلاده المملكة العربية السعودية.





وقال "عبد العزيز" في تغريدته: "سيبقى وطننا شامخا بعقيدته وبقيادته الحكيمة وبشعبه الوفي هذه هي المملكة العربية السعودية باختصار".



