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مرأة

بعد إصابة تامر حسنى بالتهاب الأحبال الصوتية .. الممنوع والمسموح للمصابين بهذا المرض

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:03 م
تامر حسنى والتهاب
تامر حسنى والتهاب الاحبال الصوتية
اسماء محمد
قالت ليندا جاد، استشارى التغذية العلاجية، إن الغذاء يلعب دورا حيويا فى حياة الإنسان ومدى ارتباطه بالإصابة بالأمراض المختلفة وسرعة الشفاء ومن بين هذه الأمراض التهاب الأحبال الصوتية الذى أصيب به مؤخرا الفنان تامر حسنى.

وأضافت "ليندا" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات تساعد على تحسن حالة مريض التهاب الأحبال الصوتية وهى اليانسون الفاتر، البابوننج، الطعام يكن خفيف و لين ، كما أن الكركم من أفضل أنواع مضادات الالتهابات الطبيعية ، والاوميجا 3 المتواجدة فى الزيت الحار والأسماك خاصة السردين والماكريل.

ونصحت "ليندا" المصابين بالتهاب الاحبال الصوتية بتجنب تناول الأطعمة المقلية والمصنعة كالشيبسى والبرجر و الاندومى و اللانشون والمياه الغازية والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر، والأيس كريم، والمثلجات، والمشروبات شديدة السخونة، بالإضافة الى الاطعمة والمشروبات المحتوية على نسبة كبيرة من التوابل الحريفة، لأنها تخفض المناعة المسئولة عن علاج الالتهابات ما يؤخر الشفاء.

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