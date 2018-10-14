بعد إصابة تامر حسنى بالتهاب الأحبال الصوتية .. الممنوع والمسموح للمصابين بهذا المرض

قالت ليندا جاد، استشارى التغذية العلاجية، إن الغذاء يلعب دورا حيويا فى حياة الإنسان ومدى ارتباطه بالإصابة بالأمراض المختلفة وسرعة الشفاء ومن بين هذه الأمراض التهاب الأحبال الصوتية الذى أصيب به مؤخرا الفنان تامر حسنى.





وأضافت "ليندا" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات تساعد على تحسن حالة مريض التهاب الأحبال الصوتية وهى اليانسون الفاتر، البابوننج، الطعام يكن خفيف و لين ، كما أن الكركم من أفضل أنواع مضادات الالتهابات الطبيعية ، والاوميجا 3 المتواجدة فى الزيت الحار والأسماك خاصة السردين والماكريل.



