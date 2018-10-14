مدرب إسبانيا يحذر لاعبيه من نقاط القوة لدى إنجلترا

أبدى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استعداده الجيد لمواجهة إنجلترا، غدًا الإثنين، في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.



وأشاد إنريكي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأحد بجاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا خاصة بعد قيادته للأسود الثلاثة لتحقيق المركز الرابع في مونديال روسيا 2018.



وقال إنريكي: "اللاعبون الآن تعافوا بشكل جيد، ولكن لدي شكوك حول الطريقة التي سيلعب بها الخصم، نحن نعمل على خلق الانسجام بين اللاعبين لأن كل لاعب مختلف عن الآخر".



وأضاف: "نحن نفكر فقط في تحقيق الفوز بعيدًا عن تصنيف الفيفا لأن منتخب إنجلترا منافس قوي، لديهم فريق صغير في السن ويقدمون أداءً جيدًا".



وعن اختياره لتشكيل لاروخا واصل: "هذا أمر ليس سهلا ولكن أنا مستعد له ولغيره من المواقف، لقد عملنا لمدة أسبوع مع اللاعبين وشاهدنا ثلاثة أشرطة فيديو ونتابع مع اللاعبين وكل شيء يسير على ما يرام".



وأكمل: "الكرات العالية من أبرز نقاط القوى لدى إنجلترا، لقد استفادوا منها بشكل رائع في كأس العالم، علينا أن نتفادى الكثير من الأخطاء والضربات الركنية أمامهم".



وبشأن المهاجمين الذين سيشاركون في اللقاء تابع: "لدينا العديد من المهاجمين في القائمة، وكلما زاد عددهم كلما كان أفضل".



واختتم: "أحب ساوثجيت كمدرب، هو يحب امتلاك الكرة ويجعل لاعبيه يتكيفون على ذلك، كذلك معجب بكلماته في المؤتمرات الصحفية".