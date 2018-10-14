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رياضة

نجل دييجو سيميوني: الانضمام لفريق والدي سيكون مدهشا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:32 م
جيوفاني سيميوني
جيوفاني سيميوني
حسن العمدة
اعترف الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، مهاجم فريق فيورنتينا الإيطالي، أنه سيكون من "المدهش" اللعب تحت قيادة والده دييجو سيميوني في فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم يسبق لجيوفاني الابن اللعب تحت قيادة والده من قبل، لكن مهاجم جنوى الإيطالي السابق أكد أنه سيلعب في أتلتيكو، إذا كان يعني ذلك العمل مع أبيه.

وقال سيميوني الابن لشبكة (فوكس سبورتس) التليفزيونية الأرجنتينية "اللعب لأتلتيكو سيكون مدهشا".

وأضاف "لم تتح لي الفرصة مطلقا للتدريب مع والدي، لم يسألني أبدا عن هذا الاحتمال".

ورد جيوفاني على سؤال بشأن إمكانية تولي والده تدريب المنتخب الأرجنتيني قائلا "دائما ما يقول لي إن هذا ليس هو الوقت المناسب، لكني كلاعب أود أن أراه مدربا للمنتخب الوطني".

وأنهى جيوفاني حديثه قائلا "أعتقد أن كل لاعب أرجنتيني سيحبه، لأنه مدرب رائع".

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