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برلمان

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتقنين الملكية بالوادي الجديد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
أمينة الدسوقى
قال النائب جمال آدم عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون تقنين الملكية فى محافظة الوادي الجديد، ومن المقرر أن يتم مناقشته داخل لجنة الزراعة والرى، ولجنة الخطة والموازنة.

وتابع آدم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن لم يُعتد بالملكية فى محافظة الوادى الجديد، مؤكدا أن المشروع يأتى للنهوض بالتنمية، وفي إطار تلبية احتياجات المواطن.

ومن المقرر أن تعود الجلسة العامة للبرلمان للانعقاد، يوم 21 أكتوبر المقبل، بعدما انتهت الجلسة السابقة من انتخابات اللجان النوعية والاستقرار على تشكيل الهيئات المكتبية لـ25 لجنة فرعية بالمجلس.

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