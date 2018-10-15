نواب المحافظين يستكملون دورتهم التدريبية.. اليوم

يستكمل نواب المحافظين غدا الورشة التدريبية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لمدة 4 أيام والتي بدأت مساء السبت الماضي.



وتأتي الورشة التدريبية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الحكومة نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة.



وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف نواب المحافظين بكيفية إدارة العمل فى المحليات والقوانين المنظمة له وأبرز الملفات والموضوعات المنوط بها كل المحافظات على اختلاف طبيعة عملها وجغرافيتها، خاصة في ظل النجاح الذي حققته الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة الشهر الماضي للمحافظين الجدد.



