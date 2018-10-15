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تعليم

إعلان نتائج مسابقة التأليف والترجمة بجامعة القاهرة.. اليوم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
يعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم نتائج مسابقة التأليف والترجمة لمقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، بحضور الأساتذة المحكمين، والفائزين، وعمداء الكليات، والإعلاميين.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى بيان له أن الإعلان عن الفائزين في مسابقة تأليف وترجمة المقررين، يأتي تمهيدًا لإعداد الكتب لتكون متاحة بين أيدي الطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها بقصد تطوير العقل الطلابي الناقد، والتهيئة لسوق العمل بالمعايير الإبداعية والصيغ الإبتكارية التي تتسق مع إيقاع المرحلة ورؤى المستقبل لخريجي جامعة القاهرة، وتماشيًا مع إستراتيجية الجامعة التي تهدف إلى ربط الدراسة بمتطلبات سوق العمل لإثراء عجلة التنمية الاقتصادية.

وكانت جامعة القاهرة قد أطلقت العام الماضي مسابقة بين أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة بإختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط لكافة الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.

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