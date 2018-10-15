محلاب: محافظ البحيرة يتحرك جاهدا لتغيير أسماء شوارع لقيادات الإخوان

علق عادل محلاب ، المحامي ومنسق جبهة 30 يونيو ، على مطالب أهالي محافظة البحيرة بتغيير أسماء شوارع أقطاب الإخوان المسلمين وبالتحديد مدينة دمنهور.
وأضاف محلاب في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، تحرك لتغيير أسماء شوارع الإخوان إلى شارع المشير أبو غزالة ، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق .
وأوضح ان أهالي محافظة البحيرة طالبوا بتغيير أسماء تلك الشوارع منذ عام 2014 ، لافتا إلى أن المحافظين السابقين كانوا لا يلبون أي اهتمام بهذا الموضوع مردفا "ورق في درج المكتب".
ونوه إلى أن أسماء الشوارع السابقة كانت تنتمي الي سيد قطب وحسن البنا أبرز ممثلي جماعة الإخوان المسلمين.