محلاب: محافظ البحيرة يتحرك جاهدا لتغيير أسماء شوارع لقيادات الإخوان

علق عادل محلاب ، المحامي ومنسق جبهة 30 يونيو ، على مطالب أهالي محافظة البحيرة بتغيير أسماء شوارع أقطاب الإخوان المسلمين وبالتحديد مدينة دمنهور.





وأضاف محلاب في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، تحرك لتغيير أسماء شوارع الإخوان إلى شارع المشير أبو غزالة ، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق .





وأوضح ان أهالي محافظة البحيرة طالبوا بتغيير أسماء تلك الشوارع منذ عام 2014 ، لافتا إلى أن المحافظين السابقين كانوا لا يلبون أي اهتمام بهذا الموضوع مردفا "ورق في درج المكتب".



