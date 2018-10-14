أحمد موسى: تقارير هيومان رايتس ووتش تعتمد على شهادات الإرهابيين

قال الإعلامى أحمد موسى، إن منظمة هيومان رايتس ووتش وقناة بى بى سى اتفقتا على اختلاق قصص كاذبة للدفاع عن الإرهابيين، مضيفا: "تقارير هيومان رايتس ووتش تعتمد على شهادات الإرهابيين ومنظمات ممولة".



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن منظمة هيومان رايتس أنشئت في السبعينيات بهدف تفكيك الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أنها منظمة تابعة لثرى يهودى.



ولفت إلى أن هيومن رايتس ووتش استمعت لشهادة الهارب محمد صلاح سلطان نجل أحد القيادات الإخوانية، موضحا أنهم يحاولون إثبات أنه تعرض للتعذيب والظلم داخل مصر.