حكم صلاة سنة تحية المسجد في وقت الكراهة.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ستة أوقات تفصيلًا، وثلاثة إجمالًا، يكره فيها أداء الصلوات النوافل.



وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز صلاة سُنة الوضوء في وقت الكراهة؟»، أن أول أوقات الكراهة هي عند الانتهاء من صلاة الفجر، لا يُستحب صلاة السُنة وذلك حتى وقت شروق الشمس، وبعد الشروق بشيء قليل بعشر دقائق تقريبًا، منوهًا بأنه إجمالًا لا يجوز صلاة السُنن بعد الفجر وتفصيلًا إلى الشروق وبعد الشروق بقليل.



وتابع: وثانيها يُكره صلاة النوافل عند استواء الشمس في كبد السماء ومع استوائها، أي قبل الظهر بعشر دقائق، وثالثها بعد العصر وإلى الغروب، فهذه أوقات الكراهة، لكن أئمة الشافعية يقولون أن هذه الكراهة تكون في الصلاة التي ليس لها سبب، أن لها سبب لاحق، حيث قسموا الصلاة إلى عدة أقسام «صلاة ليس لها سبب، وصلاة لها سبب سابق، وأخرى لها سبب لاحق، وصلاة لها سبب مقارن».



وأضاف أن الصلاة التي لها سبب سابق، وهي كسُنة تحية المسجد ، فعند دخول المسجد تشتغل ذمة الشخص بركعتي سُنة تحية المسجد، فسبب الصلاة دخوله المسجد، ثم الصلاة، أما صلاة الاستخارة فسببها لاحق، حيث يدعو الإنسان بعد صلاتها، أما الصلاة لسبب مقارن فهي مثل صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر، حيث يُصلي الإنسان أثناء الكسوف أو الخسوف.



ونبه إلى أن الأئمة الشافعية لهم تدقيق في المسألة فيقولون أن الصلاة التي تُكره في أوقات الكراهة، إنما هي الصلاة النافلة التي لا سبب لها أو التي سببها لاحق، أما الصلاة التي سببها سابق أو مقارن، فيجوز صلاتها في وقت الكراهة، مشيرًا إلى أن وقت الكراهة للصلوات النافلة وليس الفريضة، وعليه فصلاة سُنة الوضوء سببها سابق، حيث تشتغل ذمة الشخص بصلاة سُنة الوضوء، وعليه يجوز صلاة سُنة الوضوء في أي وقت من أوقات الكراهة.



