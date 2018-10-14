حرام بنموت.. سكان برج العرب يستغيثون من مصنع للمخلفات السامة

«حرام مش عارفين نعيش.. طول اليوم سحابة سوداء وروائح كريهة لحد ما كرهنا العيشة في المكان»، بتلك الكلمات بدأ سكان مدينة برج العرب الجديدة شكوتهم لـ«صدى البلد»، يشكون من انتشار الروائح الكريهة نتيجة انبعاثات أحد مصانع المنطقة الصناعية الرابعة.





وقال محمد عبدالقادر، أحد سكان المنطقة في رسالة لـ"صدى البلد": «رغم كثرة المصانع والمنشآت الصناعية بمدينة برج العرب إلا أن المعاناة التي يسببها المصنع لا يوجد مثيل لها، لما تسببه من أمراض مزمنة للمواطنين».





وتابع: «كتير من سكان المدينة أصبحوا يعانون من حساسية الصدر نتيجة الروائح الكريهة الصادرة عن المصنع.. واشتكينا كتير ومفيش مسئول بيتحرك علشان ينقذ أهالي المدينة من تلك الكارثة».





وناشد سكان مدينة برج العرب بضرورة التحرك لإيقاف تلك الكارثة، للحفاظ على صحة المواطنين قبل هجر المدينة نتيجة تلك الانبعاثات السامة والضارة الناتجة عن المصنع.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.



