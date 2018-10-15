هذه الأعراض لا تتأخري عندها عن الذهاب لطبيب النساء

صرحت الدكتورة نهال على استشاري أمراض النساء والتوليد، أن هناك بعض الأمراض التي يجب أن تنتبه لها النساء بشكل عام عند ظهور أعراضها، فهناك عدة أعراض قد تدل على وجود حالة طبية طارئة لدى النساء، وعند ظهور هذه الأعراض يوصي بالتوجه لإجراء فحص طبي بشكل سريع، نظرا لكون هذه الحالات قد تسبب ضررًا لصحة المرأة وتهدد حياتها في بعض الأحيان.



وقالت الدكتورة نهال على أن زيارة الطبيب يجب ألا تكون فقط عند المعاناة من ألم مبرح أو عند المرض الفعلي، بل يجب تخصيص بضع زيارات وذلك للتأكد من سلامة الجسم برمته كما أنه على المرأة بالتحديد أن تزور أكثر من طبيب سنويًا من مختلف الإختصاصات،,فزيارة طبيب الأمراض النسائية لا تقتصر على الحامل بل يجب الخضوع لفحوص دورية لتجنب المضاعفات التي لا تحمد عقباها.



وأضافت الدكتورة نهال على إن الأمراض النسائية الأكثر شيوعا التي تصادف السيدات هي الإلتهابات والإفرازات المهبلية كما قد تعاني المرأة من اضطرابات في الدورة الشهرية، من حيث توقيتها أو غزارتها أو من حيث أعراضها الجانبية مثل البثور والوبر الزائد وحتى الألم.



وأكدت الدكتورة نهال على أن تكيس المبايض من أكثر الأمراض النسائية شيوعا لدى الفتيات وأسبابه تتعلق بالوراثة وزيادة الوزن وضعف المناعة وخلل في هرمونات الغدة الكظرية ومن أبرز أعراضه زيادة نمو الشعر في الوجه والاكتئاب وظهور حب الشباب وهو من الأمراض التي ينبغي معالجتها حتى لا تؤثر على الإنجاب.