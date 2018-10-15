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قطار التنمية يصل الوادى الجديد.. المحافظ: خطة لجذب المواطنين للمحافظة.. ونواب: لديها ثروات ومعادن طبيعية تكفي لسد الاحتياجات.. والاهتمام بها يغير تصنيف مصر الاقتصادي عالميا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:26 ص
قطار التنمية يصل
قطار التنمية يصل الوادى الجديد
أمينة الدسوقى
محمد الزملوط: 10 أفدنة لاستصلاحها ومنزل للإقامة دون مقابل للأسر
نائب الوادي الجديد يطالب بخطة لجذب المستثمرين وصغار الملاك إلى المحافظة
تامر عبد القادر: الوادى الجديد من أخطر محافظات الجمهورية 
جمال آدم الوادى الجديد يطالب بإيجاد فرص عمل للشباب

الوادي الجديد، ليست محافظة حباها الله بعدة مميزات تجعلها من أفضل محافظات مصر حيث تمتاز بمناخ جاف صيفًا دافئ شتاءً والأمطار نادرة، و البيئة النظيفة الخالية من كافة أنواع التلوث البيئي، فضلا عن مساحتها التى تبلغ 440,098 كم2 بما يعادل 44% من المساحة الكلية، إلا أنه يقطنها 240 ألف نسمة.

لم تكن تلك المحافظة بعيدة عن خطط الدولة فى التنمية، حيث أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أكد أن هناك خطة جذب لجذب المواطنين للمحافظة، من خلال تخصيص أراضِ لكل محافظة لاستقطاب أسر كاملة وإعطائهم 10 أفدنة لاستصلاحها، ومنزل للإقامة دون مقابل، موضحًا أن هذه الخطة مازالت محل الدراسة.

وأوضح، أن المحافظة بها مالايقل عن 30% من الطرق بالمحافظة، وهناك شبكة طرق متكاملة لربط المحافظة بالدلتا، وتنتج نحو 400 ألف طن قمح سنويًا، ولديها 2 مليون نخلة تنتج 60 ألف طن تمور.

وفى هذا الإطار طالب النائب برديس سيف الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، بخطة لجذب المستثمرين وصغار الملاك إلى المحافظة من خلال تقديم تسهيلات لهم في استثمار واستصلاح الأراضى، وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار فضلا عن ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعيق تحقيق التنمية فى تلك المحافظات.

وتابع سيف الدين، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حديث محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط عن إنشاء شبكة طرق متكاملة لربط المحافظة بالدلتا، خطوة نحو إدخال المحافظة لحيز العمران والتنمية والتطوير، وخاصة أن محافظة الوادي الجديد، تبلغ نحو 44.09 % من مساحة مصر ولم يتم استثمارها بطريقة صحيحة.

وأضاف النائب، أن الشباب يحاول الحصول على أراضى لاستصلاحها إلا أن هناك العديد من المعوقات، التى تقف حائلا أمام هؤلاء الشباب التي من بينها ارتفاع الأسعار.

فيما قال النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، إن محافظة الوادى الجديد، تعد من أهم وأخطر محافظات الصعيد، نظرا لموقعها الجغرافي فى الجنوب الغربي بالصحراء الغربية، مطالبا الإهتمام بها من خلال وضع خطة استراتيجية تعمل فيها كافة أجهزة الدولة لتنمية المحافظة استثماريا واقتصاديا.

وتابع عبدالقادر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن محافظة الوادى الجديد تعتمد فقط على الزراعة على الرغم من وجود مناجم وثروات طبيعية لا وجود لها فى العالم كله، لافتا إلى أن استغلال تلك الثروات يعود بالخير على الدولة، كما أنها كفيلة بتغيير تصنيف مصر عالميا، ورفع الدخل القومى.

وطالب النائب بإنشاء المصانع والمحاجر والاهتمام بالزراعة، وفتح أفاق تجارية وخاصة أن محافظة الوادى الجديد بها كافة العوامل الطبيعية، فضلا عن ضرورة وجود مخطط شامل لتعمير الوادى الجديد.

وقال النائب جمال آدم عضو مجلس النواب، إن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة التي تحتاج إلى نظرة حقيقية من الحكومة، وخاصة أنها تعانى من البطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب بها، مطالبا بوضع تسهيلات لأبناء المحافظة من أجل النهوض بها.

وطالب آدم، فى تصريح لـ"صدى البلد"، من الحكومة ضرورة تخصيص أفدنة للشباب من أجل استصلاحها، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأبناء المحافظة، ووضع خطة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للنهوض بالوادى الجديد، وخاصة أن مساحة المحافظة تمثل 44% من مساحة مصر ولم يتم استكمال الأحوزة العمرانية لها.

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