علي جمعة يكشف عن عمل واحد يجعل الله تعالى يذكرك دائما

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إننا نسينا الذكر وتركناه واتهمنا أهل الله الذين استمروا في الذكر وأقاموا عليه بأنهم أهل خرافة ووصمناهم بكل صفة، وحمّلنا الصفات وسمينا الأمور بغير أسمائها.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: واتهمنا التصوف وما فيه من أمرٍ بذكر الله والوصول إلى مرتبة الإحسان ولم نُوجد شيئًا بديلاً عنه يوصلنا إلى ذلك الإحسان فنهينا عن الذكر وتركناه؛ فنهينا عن المعروف وأمرنا بالمنكر واختلط علينا الحابل بالنابل ،والله سبحانه وتعالى لو لم يذكر في كتابه الكريم إلا في هذا الموضع أمرًا بالذكر الذي لخص لنا حقيقة الدين بل وحقيقة الإنسان بل يلخص لنا حياته ومماته ونشأته ومرجعه لكفى ، فقال تعالى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ».



وتابع: أرأيت أيها الإنسان أن ربك يذكرك إذا ذكرته، يذكرك أنت على معصيتك وضعفك وتعلقاتك بهذه الدنيا ؛ وهي فانية وهي قليلة وهي تعيسة وفيها يختلط الحق بالباطل والألم باللذة ، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فقال تعالى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ» برنامج حياة؛ تعلمنا هذه الآيات الدعاء، والذكر ،والشكر ، والصبر - ويكون مع البلاء والشدة- ، فلا تيأس ولا تخف من سوى الله، فإن الحياة لا معنى لها إلا بالله ، ولا طعم لها إلا مع الله.

