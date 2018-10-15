ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يكشف عن عمل واحد يجعل الله تعالى يذكرك دائما

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:02 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إننا نسينا الذكر وتركناه واتهمنا أهل الله الذين استمروا في الذكر وأقاموا عليه بأنهم أهل خرافة ووصمناهم بكل صفة، وحمّلنا الصفات وسمينا الأمور بغير أسمائها.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: واتهمنا التصوف وما فيه من أمرٍ بذكر الله والوصول إلى مرتبة الإحسان ولم نُوجد شيئًا بديلاً عنه يوصلنا إلى ذلك الإحسان فنهينا عن الذكر وتركناه؛ فنهينا عن المعروف وأمرنا بالمنكر واختلط علينا الحابل بالنابل ،والله سبحانه وتعالى لو لم يذكر في كتابه الكريم إلا في هذا الموضع أمرًا بالذكر الذي لخص لنا حقيقة الدين بل وحقيقة الإنسان بل يلخص لنا حياته ومماته ونشأته ومرجعه لكفى ، فقال تعالى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ».

وتابع: أرأيت أيها الإنسان أن ربك يذكرك إذا ذكرته، يذكرك أنت على معصيتك وضعفك وتعلقاتك بهذه الدنيا ؛ وهي فانية وهي قليلة وهي تعيسة وفيها يختلط الحق بالباطل والألم باللذة ، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فقال تعالى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ» برنامج حياة؛ تعلمنا هذه الآيات الدعاء، والذكر ،والشكر ، والصبر - ويكون مع البلاء والشدة- ، فلا تيأس ولا تخف من سوى الله، فإن الحياة لا معنى لها إلا بالله ، ولا طعم لها إلا مع الله.

ترشيحاتنا

صحة المنوفية تعلن ارتفاع حصيلة حريق شبين لـ10 مصابين.. والأهالي يخلون المنازل

أول قرار من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الوصول إلى سوازيلاند

مجدي عبد الغني: ساعدنا الزمالك في منع خصم النقاط وسنسترد ما دفعناه

أحمد موسى يحذر من فوضى عارمة في الشرق الأوسط بحلول 5 نوفمبر ..فيديو

زعيمة حزب المحافظين في إسكتلندا تلوح بالاستقالة

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو

بعد إصابة تامر حسنى بالتهاب الأحبال الصوتية .. الممنوع والمسموح للمصابين بهذا المرض

اغتنم.. هذا الدعاء أوصى رسول الله بترديده 3 مرات في المساء والصباح

محروس: المريض سبب ارتفاع أسعار العيادات الخاصة

مدرسة تشرح درس قراءة للتلاميذ على شاطئ البحر في القصير.. فيديو

حرب شوارع بين بلطجية بمدينة المحلة

ياسر ريان يكشف في حوار لـ صدى البلد سبب تراجع أداء الأهلي ورأيه في منتخب مصر.. ويضع مقارنة للفرق الثلاثة الأقرب للصعود للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟