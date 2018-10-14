الدلتا للسكر: تعاقدنا على زراعة 112 ألف فدان بنجر سكر خلال الموسم المقبل

نجحت شركة الدلتا لبنجر السكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة فى التعاقد مع المزارعين على زراعة 112 ألف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من إجمالى المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالى وهى 120 ألف فدان، مقابل التعاقد على 96 ألف فدان فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 16 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.





وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تم زراعة 109 آلاف فدان بنجر سكر من المساحات المتعاقد عليها مع المزارعين حتى الآن، مقابل زراعة 91 ألف فدان خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما يتم صرف علاوة تشجيعية لمن يقوم من المزارعين بالتبكير فى زراعة بنجر السكر مع صرف تقاوى البنجر مجانا، وذلك تشجيعا من الشركة للتبكير فى الزراعة، الأمر الذى سينعكس على التبكير أيضا فى بدء تشغيل مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ وإنتاج السكر المحلي من محصول بنجر السكر فى الموسم المقبل.





وأوضح الدكتور أبو اليزيد، أنه يتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزارعين بسعر مدعم وتوفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمه ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، لافتا إلى أن مخزون السكر لدى الشركة والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يكفى احتياجات المواطنين لمدة تزيد عن 6 أشهر مقبلة، كما أن قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ساهمت بشكل كبير فى توفير السكر وضبط سعره بالأسواق.





وأكد أن شركة الدلتا لبنجر السكر بدأت هذا العام فى التوسع فى زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ، حيث تم زراعة ما يقرب من 500 فدان بتقاوى أحادية الجنين، كتجارب إرشادية لتوعية المزارعين بالأصناف الجديدة التى تستهدف زيادة فى إنتاجية الفدان فى المتوسط من 30 إلى 35 طن بدلا من بالتقاوى عديدة الأجنة التى تنتج 17 طنا للفدان، وذلك فى إطار خطة تطوير صناعة السكر فى مصر.







