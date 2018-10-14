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برلمان

نائب الوادي الجديد يطالب بإيجاد فرص عمل للشباب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:39 م
نائب الوادي الجديد
نائب الوادي الجديد يطالب بإيجاد فرص عمل للشباب
أمينة الدسوقى
قال النائب جمال آدم عضو مجلس النواب، محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة التي تحتاج إلى نظرة حقيقة من الحكومة، خاصة أنها تعاني من البطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب بها، مطالبا بوضع تسهيلات لأبناء المحافظة من أجل النهوض بها.

وطالب آدم فى تصريح لـ"صدى البلد"، الحكومة بضرورة تخصيص أفدنة للشباب من أجل استصلاحها، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأبناء المحافظة، ووضع خطة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للنهوض بالوادى الجديد، وخاصة أن مساحة المحافظة تمثل 44% من مساحة مصر ولم يتم استكمال الأحوزة العمرانية لها.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أكد إن محافظة الوادي الجديد، تبلغ نحو 44.09 % من مساحة مصر، وحتى الآن يقطنها 240 ألف نسمة، مناشدًا المصريين للتوجه للوادي الجديد بدلًا من الاكتظاظ بالريف أو العاصمة، مشيرًا إلى أن هناك خطة جذب لجذب المواطنين للمحافظة، من خلال تخصيص أراضٍ لكل محافظة لاستقطاب أسر كاملة وإعطائهم 10 أفدنة لاستصلاحها، ومنزل للإقامة دون مقابل، موضحًا أن هذه الخطة مازالت محل الدراسة.

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