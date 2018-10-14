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وزير الزراعة: 2618 فدان طماطم تعرضت للإصابة بفيروس تجعد الأوراق

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:37 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الوزارة يتعين عليها إظهار الحقائق والاعتراف بها، بعد أن تلقت شكوى المزارعين الخاصة بمحصول الطماطم، مؤكدا أنهم قاموا بجولات ميدانية لفحص البذور.

وأوضح أبو ستيت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن الفحص الظاهري أثبت أن كل حقول الطماطم التي تمت معاينتها مصابة بفيروس تجعد الأوراق والتفافها على النبات، مضيفا أن هناك أصنافا أخرى من هجن الطماطم تمت زراعتها في نفس التوقيت ولم تقابل أي مشاكل أو أمراض.

وأشار وزير الزراعة إلى أن عدد المزارعين الذين تقدموا بالشكاوى وصل إلى 190 مزارعا على مساحة 2618 فدانا، بناء على آخر حصر قامت به الوزارة.

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