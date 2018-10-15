ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: الوادي الجديد من أهم وأخطر محافظات الجمهورية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
أمينة الدسوقى
قال النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، إن محافظة الوادي الجديد، تعد من أهم وأخطر محافظات الصعيد، نظرا لموقعها الجغرافي في الجنوب الغربي بالصحراء الغربية، مطالبا الاهتمام بها من خلال وضع خطة استراتيجية تعمل فيها كافة أجهزة الدولة لتنمية المحافظة استثماريا واقتصاديا.

وتابع عبدالقادر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن محافظة الوادي الجديد تعتمد فقط على الزراعة على الرغم من وجود مناجم وثروات طبيعية لا وجود لها فى العالم كله، لافتا إلى أن استغلال تلك الثروات يعود بالخير على الدولة كما أنها كفيلة بتغيير تصنيف مصر عالميا، ورفع الدخل القومي.

وطالب النائب بإنشاء المصانع والمحاجر والاهتمام بالزراعة، وفتح أفاق تجارية وخاصة أن محافظة الوادى الجديد بها كافة العوامل الطبيعية، فضلا عن ضرورة وجود مخطط شامل لتعمير الوادي الجديد.

ترشيحاتنا

كوارث صحفية في الانتظار.. ماذا لو خرجت أخبار الصحف إلى الجمهور بدون ديسك؟

أحمد عادل عبد المنعم: تمنيت استمرار عماد متعب في الملاعب

مسقط: غرق سفينة وإنقاذ 12 على متنها جرّاء إعصار لبان

أول قرار من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الوصول إلى سوازيلاند

شباب قرية قلما بالقليوبية يطلقون مبادرة لتجميل قريتهم وحل مشاكلها

بلطجي يجبر ابن حبيبته ذات العامين على طعنها بالسكين.. صور

قبل ساعات من تشغيله تجريبيا .. 13 معلومة عن مطار سفنكس الدولي الجديد

الوزراء: هذه حقيقة رفع أسعار المحروقات في يناير 2019.. فيديو

الوزراء يكشف حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي خلال الفترة المقبلة ..فيديو

محمد سالم لــ صدى البلد: الزمالك خطفني من أمام بوابة الأهلي.. ظُلمت في القلعة البيضاء.. وسأعود لمنتخب مصر

إعلامي سعودي يكشف أسماء دولتين متورطتين فى اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

الجمل: الأهم من بوليصة التأمين الرعاية الصحية الدورية للعمال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟