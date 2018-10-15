برلماني: الوادي الجديد من أهم وأخطر محافظات الجمهورية

قال النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، إن محافظة الوادي الجديد، تعد من أهم وأخطر محافظات الصعيد، نظرا لموقعها الجغرافي في الجنوب الغربي بالصحراء الغربية، مطالبا الاهتمام بها من خلال وضع خطة استراتيجية تعمل فيها كافة أجهزة الدولة لتنمية المحافظة استثماريا واقتصاديا.



وتابع عبدالقادر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن محافظة الوادي الجديد تعتمد فقط على الزراعة على الرغم من وجود مناجم وثروات طبيعية لا وجود لها فى العالم كله، لافتا إلى أن استغلال تلك الثروات يعود بالخير على الدولة كما أنها كفيلة بتغيير تصنيف مصر عالميا، ورفع الدخل القومي.



وطالب النائب بإنشاء المصانع والمحاجر والاهتمام بالزراعة، وفتح أفاق تجارية وخاصة أن محافظة الوادى الجديد بها كافة العوامل الطبيعية، فضلا عن ضرورة وجود مخطط شامل لتعمير الوادي الجديد.