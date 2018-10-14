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فن

المغربية منى أسعد تستعد لطرح جديدها الفني

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:37 م
صدى البلد
سعيد فراج
تستعد الفنانة المغربية منى أسعد لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة، وهي من كلمات "يونس آدم"، لحن "نبيل الحوري" وتوزيع "بدر المخلوفي"، وقد أنهت أسعد تسجيل الأغنية تمهيدًا لطرحها عبر تطبيق أنغامي وكافة الإذاعات المغربية والعربية، قبل أن تبدأ تصوير الفيديو كليب ستعتمد خلاله تقنيات عالية ومتطورة. 

ويأتي جديد الفنانة المغربية، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "باردة باردة"، التي صورت بشكل جديد وأسلوب شبابي حظي بإعجاب الكثيرين، وأعاد الفنانة المغربية إلى جمهورها الذي غابت عنه لسنوات، بعد أن قررت مغادرة المغرب في اتجاه العاصمة الانجليزية لندن قبل أن تستقر لأزيد من 15 سنة في البحرين.

وكانت الفنانة "منى أسعد" قد دشنت عودتها إلى الساحة الفنية بالمغرب، قبل 6 أشهر، عبر أغنية "مي دادا حنا"، التي أعادت توزيعها بطريقة جديدة تحت إشراف الموزع "رشيد محمد علي"، وكان قد صاغ كلماتها ولحنها والدها الراحل الفنان "محمد الباشا".

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