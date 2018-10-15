القشرة السوداء فى البصل تسبب السرطان .. اكتشف حقيقة هذه الشائعة .. وإليكم حل سحرى يحسم الجدل

- البصل ذو القشرة السوداء يسبب السرطان فى هذه الحالة

- البصل المصاب بفطر اسبرجيليوس لا يؤكل نهائيا

- حسم هذا الجدل فى يد وزارة الزراعة والجهات المعنية



أثار موضوع القشرة السوداء للبصل وعلاقته بالسرطان وأمراض الكبد جدلا كبيرا بين المصريين خلال الفترة الماضية، ما استوجب علينا معرفة الحقيقة ممن نسبت له هذه الأخبار.



وقال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن هذا الأمر أثار الذعر بين عدد كبير من الناس، والحقيقة أن الطبقة السوداء الخارجية للبصل لا تسبب السرطان دائما، بل أن هناك نوعا آخر يكون فيها البصل ذات الطبقة السوداء آمنة، ويمكننا تناولها بدون إحداث أى ضرر بالجسم.



وأوضح "عز العرب" أن البصل المتسبب في السرطان تظهر عليه طبقة سوداء نتيجة لتكون فطر اسبرجيليوس فلافوس الذى يفرز مادة افلاتوكسين الضارة المسببة لأمراض كثيرة فى مقدمتها سرطان الكبد وتتوغل هذه المواد داخل البصلة بأكملها وتجعلها غير صالحة للتناول حتى لو تم غسلها وتنظيفها، أما البصل الآمن فتكون الطبقة السوداء الموجودة عليه نتيجة بعض الفطريات غير الضارة والتى تزال آثارها بالتخلص من الطبقة الخارجية وغسلها.



قال إن البصل المسبب للسرطان نتيجة تراكم فطر اسبرجيلوس فلافوس عليه، يتشابه الى حد كبير مع البصل المتراكم عليه فطر عادى يمكن غسله وتقشيره وتناوله بأمان، لافتا إلى أن التفرقة بين النوعين من الأمور الصعبة على المواطن العادى.



وقدم "عز العرب" فكرة تساعدك فى حل هذه المشكلة، وهى أن تقوم وزارة الزراعة والجهات المعنية بعمل حملات مكثفة على الاسواق خاصة الجملة وأماكن التخزين بمختلف المحافظات وأخذ عينات من البصل الموجود بها وتحليله فى معامل مركزية أو مرجعية معتمدة من الدولة لمعرفة الحقيقة.



وأكد عز العرب، أنه ينبغى على الدولة أن تتخلص من جميع كميات البصل إذا تبين أن الطبقة السوداء الموجودة بالقشرة الخارجية تكونت نتيجة الفطر المسبب للسرطان مهما كانت تكلفتها.