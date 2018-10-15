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محافظات

تعليم الأقصر: عدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة إلا بعد التحقق منه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:12 ص
اجتماع مدير المديرية
اجتماع مدير المديرية مع مديري الإدارات التعليمية
شمس يونس
أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر متابعة سد العجز في بعض التخصصات عن طريق أداء الخدمة العامة لخريجي كليات التربية بمديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير المديرية مع مديري الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الاعمال بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة. 

كما أشار إلى أهمية الحرص على  ممارسة الطلاب للأنشطة المدرسية المختلفة والتى تهدف الى تنمية مهاراتهم.

كما أشار إلى ضرورة عدم السماح لأى شخص بدخول المدرسة إلا بعد التحقق من شخصيته وتسجيل بياناته بسجلات الأمن وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي للتواصل مع أولياء الأمور.

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