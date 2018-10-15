تعليم الأقصر: عدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة إلا بعد التحقق منه

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر متابعة سد العجز في بعض التخصصات عن طريق أداء الخدمة العامة لخريجي كليات التربية بمديرية التربية والتعليم.





جاء ذلك خلال اجتماع مدير المديرية مع مديري الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الاعمال بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.





كما أشار إلى أهمية الحرص على ممارسة الطلاب للأنشطة المدرسية المختلفة والتى تهدف الى تنمية مهاراتهم.



