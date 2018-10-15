الحسيني جميل رئيسا للجنة البورد المصري لتخصص جراحة القلب والصدر

اختير الدكتور الحسينى جميل أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، رئيسا للجنة البورد المصرى لتخصص جراحة القلب والصدر.





تخرج جميل فى كلية الطب 1980 وعين طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الحسين الجامعي وحصل على الماجستير عام 1985 م، عين مدرسا مساعدا بقسم جراحة القلب والصدر ، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1992 من كلية طب القاهرة ، عين مدرسا بقسم جراحة القلب والصدر بكلية طب الأزهر وتدرج فى المناصب فى كلية طب الأزهر ، حتى حصل على درجة الاستاذية عام 2003 ، وعين رئيسا لقسم جراحة القلب والصدر فى عام 2013 حتى الآن.



