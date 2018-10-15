ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الحسيني جميل رئيسا للجنة البورد المصري لتخصص جراحة القلب والصدر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
محمد شحتة
اختير الدكتور الحسينى جميل أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، رئيسا للجنة البورد المصرى لتخصص جراحة القلب والصدر. 

تخرج جميل فى كلية الطب 1980 وعين طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الحسين الجامعي وحصل على الماجستير عام 1985 م، عين مدرسا مساعدا بقسم جراحة القلب والصدر ، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1992 من كلية طب القاهرة ، عين مدرسا بقسم جراحة القلب والصدر بكلية طب الأزهر وتدرج فى المناصب فى كلية طب الأزهر ، حتى حصل على درجة الاستاذية عام 2003 ، وعين رئيسا لقسم جراحة القلب والصدر فى عام 2013 حتى الآن.

يشغل جميل منصب رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، وقد أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية طب الأزهر ومختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، وممتحن لدرجتى الماجستير والدكتوراه في كليات الطب بالجامعات المصرية، شارك جميل في جميع المؤتمر المحلية والدولية في مجال جراحات القلب والصدر فى أوروبا وأمريكا ودول الخليج.

ترشيحاتنا

ليلى علوى وإلهام شاهين فى عزاء شقيقة أنغام

مصر تعلن مساندتها للمملكة العربية السعودية.. وتحذر من تسييس قضية جمال خاشقجي

الملك سلمان يتفق مع أردوغان على تشكيل لجنة لبحث اختفاء خاشقجي

زعيمة حزب المحافظين في إسكتلندا تلوح بالاستقالة

بالأسماء.. ارتفاع أعداد مصابي حريق شبين الكوم لـ 19

ترامب يفتح النار على بوتين: تورط في اغتيالات كثيرة

أحمد عادل: اعتذرت للشناوي على الفيديو المُسرب في المطار

تقرير الأعلى للإعلام يرصد رسومات سخرية لأردوغان.. واختفاء خاشقجي والغسيل الكلوى والقبض على مصطفى النجار

أحمد عادل عبد المنعم: تمنيت استمرار عماد متعب في الملاعب

الوزراء يكشف حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي خلال الفترة المقبلة ..فيديو

مدير أمن المنوفية عن حريق مخزن الكاوتش: فصلنا الكهرباء واقتحمنا البوابة

الحرس الشخصي لترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله على يد داعش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟