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أخبار العالم

ولي عهد دبي: السعودية الأب والأم لدول الخليج.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:45 م
ولي عهد دبي
ولي عهد دبي
شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شريط فيديو لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وهو يصف السعودية بالأم والأب.

وقال بن راشد في شريط الفيديو عقب توجيه شخص سؤال إليه عن دور السعودية في المنطقة: "السعودية بمثابة الأب والأم لدول الخليج".

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكد، اليوم الأحد، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول المساس بموقعها وبمكانتها الإقليمية.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن رفض الإمارات التام لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي، ولسمعة المملكة العربية والإسلامية والدولية، معربا عن تقديره العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وقيادتها، مثمنا موقعها كقوة رئيسية لضمان أمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي والمنطقة برمتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.



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