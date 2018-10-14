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فن

عرض الفيلم اللبناني وينن في مركز الثقافة السينمائية .. 17 أكتوبر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يعرض مركز الثقافة السينمائية الفيلم اللبنانى "وينن" الحاصل على 8 جوائز دولية وذلك يوم 17 اكتوبر الحالى بمقر المركز بوسط البلد. 

والفيلم تدور أحداثه خلال حقبة الحرب الأهلية اللبنانية، فُقد الكثير من الأشخاص، ولم يُعرف لهم أثر، ويروي الفيلم حكايات مختلفة لست سيدات لبنانيات فُقد لهن ابن أو زوج أو أخ، ويحاولن إعادة إحياء قضيتهن من خلال اعتصام يقمن به في ساحة البرلمان في بيروت للمطالبة بكشف مصير أحبائهن، ويتناول الفيلم في ثناياه أحداث الصراع عن غياب المفقودين.

والفيلم بطولة ندى أبو فرحات، وكارول عبود ولورا خباز ولطيفة ملتقى وكارمن لبس وطلال الجردي، وتأليف نيكولا خباز، وإخراج طارق كوركوماز.

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