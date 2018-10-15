حملة نظافة مكبرة بغرب الأقصر .. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدري، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة للتخلص من تجمعات القمامة في مناطق السيدة زينب والسوالم والمصانع.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، أعمال فتح وتوسعة لطريق نجع أبو سعيد، بعد رفع المخلفات الصلبة والأتربة ونواتج تطهير ترعة "ضوه"، للمساهمة في فتح محور وشريان جديد يصل أطراف مدينة القرنة مع بعضها.





على صعيد متصل تمكنت الوحدة المحلية لمدينة القرنة، من إزالة حالة تعد على قطعة أرض زراعية بحوض الرفيع بقرية البعيرات، عبارة عن صب "سملات خرسانية" بطول 110 أمتار طولية، بواسطة إدارة هندسة القرنة وقرية البعيرات والزراعة حيث تمت الإزالة بالكامل وتم تحرير محضر بالواقعة.