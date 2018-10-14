احتفالا بيوم العصا البيضاء.. الشمس تفتتح الحكاية روح الثلاثاء

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك الثلاثاء المقبل الموافق ١٦ أكتوبر الجاري، بالتزامن مع " اليوم العالمي للعصا البيضاء " ، و الذي يحتفي به العالم بالمكفوفين، و ذلك في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.



جدير بالذكر أن العرض يستعرض سيرة حياة الفنانين الكبارعمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، و غيرهم من الفنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى، و العمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الإحتياجات الخاصة .



" حكاية روح" بطولة رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، إستعرضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، العرض من تأليف و أشعار مصطفى زيكو، و من إخراج محمد متولي.

