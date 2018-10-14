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فن

احتفالا بيوم العصا البيضاء.. الشمس تفتتح الحكاية روح الثلاثاء

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك الثلاثاء المقبل الموافق ١٦ أكتوبر الجاري، بالتزامن مع " اليوم العالمي للعصا البيضاء " ، و الذي يحتفي به العالم بالمكفوفين، و ذلك في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن العرض يستعرض سيرة حياة الفنانين الكبارعمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، و غيرهم من الفنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى، و العمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الإحتياجات الخاصة .

" حكاية روح" بطولة رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، إستعرضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، العرض من تأليف و أشعار مصطفى زيكو، و من إخراج محمد متولي.

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