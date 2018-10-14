وزير الزراعة يزف بشرى سارة للمتضررين من فيروس الطماطم

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن البذور المستوردة من الخارج تحمل شهادة من الشركة المصدرة تؤكد خلوها من الأمراض، موضحًا أن الشركة الفرنسية المصدرة للبذور تتحمل مسئولية إصابة محاصيل الطماطم بتجعد الأوراق.



وأضاف "أبو ستيت" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيروس الذي أتلف محاصيل الطماطم يعد من الفيروسات المصاحبة للبذور، وتم استيراد هذه البذور عدة مرات في وقت سابق بدون مشاكل، ولكن إصابة البذور هذا العام تعني انكسار مقاومة الهجين للفيروس.



وأشار وزير الزراعة، إلى أن المزارعين يملكون الحق في طلب التعويض من الشركة المستوردة التي تسلم منها البذور الهجينة، من خلال الطرق القانونية.



وتابع أن دور الوزارة هو تأكيد شكوى المواطنين وإثبات صحة تلف المحاصيل وإصابتها بفيروس تجعد الأوراق.