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فن

شيرين عبد الوهاب تعزي أنغام: ربنا يصبر قلبك

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة شيرين عبد الوهاب تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تواسى فيه المطربة أنغام بعد وفاة شقيقتها غنوة فى حادث سير منذ ايام قليلة حيث يقام حاليا العزاء الخاص بها بمسجد المشير طنطاوى.

وقالت شيرين عبد الوهاب : "إنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبتي وأختي الغاليه أنغام البقاء والدوام لله، ربنا يصبر قلبك ويجعل مثواها الجنة".

يذكر أن غنوة عرفها الجمهور بعد مشاركتها في مسلسل "الأب الروحي 2"، ونجاحها في لفت الأنظار إليها بشخصية "شمس"، التي قدمتها ضمن أحداث الحلقات، حيث قدمها المخرج تامر حمزة ومعه المنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز في أولى تجاربها التمثيلية من خلال هذا المسلسل.

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