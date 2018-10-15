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محافظات

تحصين 324 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالشرقية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:09 ص
تحصين 324 رأس ماشية
تحصين 324 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور أشرف توفيق صابر، وكيل الوزارة للطب البيطري بالشرقية أنه قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع الإدارات المختصة بديوان عام المديرية بشن الحملة القومية الثانية لعام 2018م للتوعية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية.

وأضاف "توفيق" أن الحملة بدأت بالسوق والقرى والعزب المجاورة بمركز بلبيس وتم تحصين 324 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتسجيل وترقيم 262 رأس ماشية وعقد 23 لقاء جماعيا إرشاديا خلال لجان التحصين لتوعية المواطنين بخطورة مرض الحمى القلاعية وأهمية التحصين ضده وأهمية تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.

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